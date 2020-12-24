Мартин Киоун: сейчас «Арсенал» находится в свободном падении

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о неудачном выступлении команды в этом сезоне. Англичанин возложил вину на главного тренера Микеля Артету. По мнению Киоуна, Артета виноват в частых травмах игроков.
«В ключевые моменты принимаются странные решения. Тома Парти только вернулся, провёл несколько дней на тренировках, а теперь команда потеряла его ещё на два или три месяца.
Думаю, ассистенты Артеты должны ему помогать. Недавно я буквально кричал. Мартинелли — очень хороший игрок, настоящий талант. Он травмировался за несколько минут до перерыва. Я буквально кричал в студии в эфире, чтобы Артета не выставлял его на второй тайм. Но он в итоге вернулся и тут же ушёл с поля с травмой. Надо принимать правильные решения. Артета сейчас находится под колоссальным давлением, ему нужна помощь.
Сейчас откроется трансферное окно, нельзя допускать ошибок. Но в настоящее время «Арсенал» находится в свободном падении», — цитирует Киоуна talkSPORT.
- 24 декабря 2020
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