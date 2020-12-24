Ибрагимович: Пиоли сказал, что в Швеции у меня два сына, а в «Милане» — 25
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что очень скучает по семье, которая живёт в Швеции.
«Скучаю по семье. Очень сильно. Измучился, больше так не могу. Хотел бы остаться в Швеции с женой и детьми, Максимилианом и Винсентом, которым сейчас 14 и 13 лет. Переехать к ним? Пробовал, но Пиоли сказал, что я не могу переехать, потому что у меня есть семья и в „Милане“. Он говорит, что у меня там два сына, а здесь — 25. И я им нужен», — цитирует Ибрагимовича Sport Mediaset.
В начале этого года Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне в 10 матчах забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи. Сообщалось, что Ибрагимович не сыграет до конца года из-за рецидива травмы.
«Милан» рассматривает возможность приглашения Льоренте в качестве замены Ибрагимовичу
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