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Левандовски — лучший футболист 2020 года по версии The Guardian

Авторитетное британское издание The Guardian представило десятку лучших игроков 2020 года. Рейтинг возглавил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, он же стал и лучшим игроком года по версии ФИФА.

Второе место занял капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

10 лучших футболистов 2020 года по версии The Guardian

1. Роберт Левандовски («Бавария»/Польша);

2. Лионель Месси («Барселона»/Аргентина);

3. Криштиану Роналду («Ювентус»/Португалия);

4. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»/Бельгия);

5. Садио Мане («Ливерпуль»/Сенегал);

6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/Норвегия);

7. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет);

9. Неймар («ПСЖ»/Бразилия);

10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»/Нидерланды).