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Левандовски — лучший футболист 2020 года по версии The Guardian

Левандовски — лучший футболист 2020 года по версии The Guardian
Футбол / Лига чемпионов 0
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Авторитетное британское издание The Guardian представило десятку лучших игроков 2020 года. Рейтинг возглавил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, он же стал и лучшим игроком года по версии ФИФА.

Второе место занял капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

10 лучших футболистов 2020 года по версии The Guardian

1. Роберт Левандовски («Бавария»/Польша);
2. Лионель Месси («Барселона»/Аргентина);
3. Криштиану Роналду («Ювентус»/Португалия);
4. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»/Бельгия);
5. Садио Мане («Ливерпуль»/Сенегал);
6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/Норвегия);
7. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет);
9. Неймар («ПСЖ»/Бразилия);
10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»/Нидерланды).

Роберт Левандовски занял пятое место в голосовании за игрока месяца в «Баварии»
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