Криштиану Роналду поздравил подписчиков с Рождеством, выложив фото в забавной пижаме

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую запись в своём «твиттере». Футболист поздравил всех с наступающим Рождеством.

«Желаем вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья», — написал Криштиану, прикрепив фото со своей невестой Джорджиной и их детьми.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Роналду.

Напомним, в матче 14-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Фиорентине». Встреча, проходившая в Турине, завершилась сенсационной победой гостей со счётом 3:0.

Турнирная таблица Серии А

Набрав 24 очка, «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» «старая синьора» отстаёт на 10 очков. Однако туринцы провели на один матч меньше.