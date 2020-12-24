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Криштиану Роналду поздравил подписчиков с Рождеством, выложив фото в забавной пижаме

Криштиану Роналду поздравил подписчиков с Рождеством, выложив фото в забавной пижаме
Футбол / Италия 0

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую запись в своём «твиттере». Футболист поздравил всех с наступающим Рождеством.

«Желаем вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья», — написал Криштиану, прикрепив фото со своей невестой Джорджиной и их детьми.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Роналду.

Напомним, в матче 14-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Фиорентине». Встреча, проходившая в Турине, завершилась сенсационной победой гостей со счётом 3:0.

Турнирная таблица Серии А

Набрав 24 очка, «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» «старая синьора» отстаёт на 10 очков. Однако туринцы провели на один матч меньше.

«Фиорентина» разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А
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