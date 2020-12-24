Криштиану Роналду поздравил подписчиков с Рождеством, выложив фото в забавной пижаме
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую запись в своём «твиттере». Футболист поздравил всех с наступающим Рождеством.
«Желаем вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья», — написал Криштиану, прикрепив фото со своей невестой Джорджиной и их детьми.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Роналду.
Напомним, в матче 14-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Фиорентине». Встреча, проходившая в Турине, завершилась сенсационной победой гостей со счётом 3:0.
Набрав 24 очка, «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» «старая синьора» отстаёт на 10 очков. Однако туринцы провели на один матч меньше.
«Фиорентина» разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А
Рекомендуем вам
- 24 декабря 2020
-
22:50
-
22:24
-
22:01
-
21:34
-
21:29
-
20:52
-
20:39
-
20:28
-
20:23
-
19:50
-
19:45
-
19:26
-
19:19
-
19:01
-
18:59
-
18:43
-
18:41
-
18:23
-
18:18
-
18:07
-
18:04
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:38
-
17:25
-
17:23
-
16:55
-
16:54
-
16:38
-
16:28
-
16:12
-
15:54
-
15:34
-
15:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам