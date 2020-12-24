Мбаппе попрощался с Тухелем в «Инстаграме»
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе фактически подтвердил, что «ПСЖ» отправил в отставку главного тренера команды Томаса Тухеля. Француз опубликовал в своём «инстаграме» сообщение, посвящённое немецкому специалисту.
«К сожалению, таков закон футбола, но никто не забудет ваш труд здесь. Вы вписали важную страницу в историю клуба. Благодарю вас, тренер», — написал Мбаппе, опубликовав фото с Тухелем.
Ранее L’Equipe сообщил об увольнении Тухеля. Немец возглавил «ПСЖ» в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, выиграли Кубок лиги, Кубок и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА. До назначения в «ПСЖ» Тухель тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
Источник: «ПСЖ» уволил Томаса Тухеля
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