«Аталанта» хочет купить 21-летнего защитника сборной Боснии

«Аталанта» собирается приобрести защитника шведского «Мальмё» и сборной Боснии и Герцеговины Анеля Ахмедходжича, сообщает Kvällsposten.

Итальянский клуб готов сделать первый запрос о трансфере на сумму € 7 млн.

Ахмедходжич сыграл за сборную Боснии и Герцеговины два матча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в € 3 млн.

Сообщалось, что полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко может продолжиь карьеру в «Аталанте». К «Аталанте» Коваленко должен присоединиться бесплатно следующим летом по истечении контракта с «Шахтёром». Коваленко — воспитанник «Шахтёра». За основу «горняков» выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне в 8 матчах чемпионата Украины забил 4 мяча.