Супруга Месси показала, как они встречают Рождество

Антонелла, супруга форварда и капитана «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала новую запись в «Инстаграме», выложив фото с супругом и их детьми.

«Желаем вам полного любви и здоровья Рождества. Счастливого Рождества», — говорится в подписи к фото.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Антонеллы.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с каталонским клубом истекает через полгода. 33-летний аргентинец, вероятно, покинет команду летом. Он уже говорил, что хочет уйти.

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» – «Барселона» Месси забил уже 644-й мяч за сине-гранатовых. Аргентинец побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб – на счету знаменитого бразильца 643 мяча.