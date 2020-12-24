Супруга Месси показала, как они встречают Рождество
Антонелла, супруга форварда и капитана «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала новую запись в «Инстаграме», выложив фото с супругом и их детьми.
«Желаем вам полного любви и здоровья Рождества. Счастливого Рождества», — говорится в подписи к фото.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Антонеллы.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с каталонским клубом истекает через полгода. 33-летний аргентинец, вероятно, покинет команду летом. Он уже говорил, что хочет уйти.
В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» – «Барселона» Месси забил уже 644-й мяч за сине-гранатовых. Аргентинец побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб – на счету знаменитого бразильца 643 мяча.
Криштиану Роналду поздравил подписчиков с Рождеством, выложив фото в забавной пижаме
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