Фанаты «Локомотива» празднуют уход Кикнадзе и Мещерякова. Видео

Болельщики «Локомотива» праздничным салютом отметили уход генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Видео празднования появилось на странице объединения болельщиков United South в «Твиттере».

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. На общем собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров клуба, в который вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.



Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Плутника. На совете директоров был назначен и новый генеральный директор клуба — Владимир Леонченко.