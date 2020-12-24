Фанаты «Локомотива» празднуют уход Кикнадзе и Мещерякова. Видео

Болельщики «Локомотива» праздничным салютом отметили уход генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
Видео празднования появилось на странице объединения болельщиков United South в «Твиттере».
Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. На общем собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров клуба, в который вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.
Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Плутника. На совете директоров был назначен и новый генеральный директор клуба — Владимир Леонченко.
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