«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Аталанты»

«Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» заинтересованы в 29-летнем полузащитнике «Аталанты» Мартене де Роне, сообщает Football London со ссылкой на 90min.

«Горожане» рассматривают возможную покупку нидерландского хавбека в летнее трансферное окно, тогда как «Тоттенхэм Хотспур» может попробовать купить де Рона зимой, поскольку главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью требуется усиление полузащиты для борьбы за чемпионство.

Мартен де Рон перешёл в клуб из Бергамо летом 2017 года из английского «Мидлсбро». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне в 11 матчах итальянского национального чемпионата он стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.