Орлов: если судья был в ресторане, это не повод отменять результат игры «Сочи» — «Спартак»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об инциденте с арбитром Игорем Паниным, который работал на матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). Судья после матча был замечен в ресторане с сотрудником «Сочи». Теперь арбитру грозит отстранение.

«По регламенту результат матча «Сочи» — «Спартак» не могут отменить. То, что судью заметили в ресторане с представителями команды, — это не повод пересматривать итоги игры. Отменить результат могут в двух случаях: или ты переиграл время, или недоиграл. А пенальти, вне игры и прочее — из-за этого нельзя отменять результат.

Иначе сколько отмен бы было! Ну что, заметили этого судью, человек зашёл в ресторан. Это же не значит, что он там пил, что-то ещё. Он сидел с представителями той команды. Ну это натяжка какая-то. Но его, кажется, казнят", — сказал Орлов на своём YouTube-канале «ГСО Live».