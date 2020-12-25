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«Атлетико» не продлит контракт с Диего Костой

«Атлетико» не продлит контракт с Диего Костой
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» не будет заключать новый контракт с нападающим Диего Костой, сообщает итальянский журналист Маттео Моретто в «Твиттере».

Форвард может покинуть команду уже в январе. «Атлетико» может заменить Косту нападающим «Наполи» Аркадиушем Миликом, чей контракт с неаполитанской командой истекает летом.

Коста выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 испанский нападающий принял участие в 23 матчах Примеры, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. В нынешнем сезоне 32-летний форвард провёл на поле семь матчей, в которых забил два гола. Контракт футболиста с испанским клубом действителен до лета 2021 года.

В сентябре Коста заявлял, что готов уйти из «Атлетико», если клуб этого захочет.

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