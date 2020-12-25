Милевский: пожалуй, «Минай» — последний клуб в моей карьере

Нападающий Артём Милевский, который продолжит карьеру в украинском «Минае», высказался о своём будущем.
«Не задумываюсь о своем возрасте. 35 или 36… Чем взрослею, тем становлюсь спокойнее, менее конфликтным. 15 лет назад я мог сесть в машину и поехать — в ресторан, ещё куда-то. Спал мало. Сейчас у меня совсем другая жизнь, да и засыпаю уже по вечерам. После 30-ти жизнь становится другой. А любовь к работе у меня всегда была и будет. Буду работать, отдаваться команде — я в этом уверен.
Обязательно буду продолжать свои блогерские проекты в новом клубе. Думаю, выпуски моего на моём канале будут выходить чаще, ведь я вернулся на Украину. Контракт с „Минаем“ рассчитан на 1,5 года. Последний ли это клуб в карьере? Пожалуй, да. Но никто не знает, что будет в будущем», — приводит слова Милевского пресс-служба «Миная».
В минувшем сезоне Милевский выступал за брестское «Динамо». Начинал карьеру Артём в киевском «Динамо», после чего успел поиграть за турецкий «Газиантепспор», хорватский «Хайдук», румынскую «Конкордию», российский «Тосно» и венгерскую «Вишварду».
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