Количество участников Лиги чемпионов КОНКАКАФ увеличится

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни заявил, что в 2023 году количество участников Лиги чемпионов Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна будет увеличено.
«У нас есть возможность сделать все правильно, обучаясь у других турниров, а также подчеркивая, насколько велико соперничество – будь то канадский клуб против клуба MLS, MLS против мексиканской лиги, чемпионат Гондураса против MLS», – сказал Монтальяни в интервью TSN.
Напомним, ранее мексиканский «Тигрес» победил американский «Лос-Анджелес» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Матч прошёл без зрителей в Орландо (штат Флорида, США) на стадионе Exploria и завершился со счётом 2:1 в пользу мексиканцев. На мяч Диего России «Тигрес» ответил голами Уго Айялы и Андре-Пьера Жиньяка. В составе мексиканского клуба все 90 минут на поле провёл экс-игрок московского «Спартака» Рафаэл Кариока.
«Тигрес» за последние пять лет сыграл в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ в четвёртый раз, однако в этом сезоне мексиканскому клубу впервые в своей истории удалось стать победителем турнира.
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