Исмаилов и Минеев устроили драку, а Газизову предложили вернуться в «Уфу». Главное к утру

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире в Москве, Шамилю Газизову предложили вернуться в «Уфу», а Холанд стал главной целью для «Челси» – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве.
2. В полиции рассказали, что грозит Исмаилову за драку с Минеевым.
3. Шамилю Газизову предложили вернуться в «Уфу».
4. Махмуд Мурадов выступит на турнире UFC 257.
5. «Ак Барс» в гостях разгромил московское «Динамо», забросив 7 шайб.
6. Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью «Челси».
7. Радослав Ковач готов возглавить «Спартак».
8. Овечкин и Шубская впервые показали младшего сына.
9. Левандовски — лучший футболист 2020, года по версии The Guardian.
10. ФИФА отменила молодёжные чемпионаты мира из-за пандемии.
- 25 декабря 2020
-
09:34
-
09:30
-
08:51
-
08:32
-
08:30
-
06:14
-
05:52
-
05:30
-
03:57
-
03:18
-
02:32
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:37
-
00:31
-
00:12
-
00:11
- 24 декабря 2020
-
23:55
-
23:50
-
23:29
-
23:11
-
22:50
-
22:24
-
22:01
-
21:34
-
21:29
-
20:52
-
20:39
-
20:28
-
20:23
-
19:50
-
19:45
-
19:26
-
19:19