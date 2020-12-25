Исмаилов и Минеев устроили драку, а Газизову предложили вернуться в «Уфу». Главное к утру

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире в Москве, Шамилю Газизову предложили вернуться в «Уфу», а Холанд стал главной целью для «Челси» – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве.

2. В полиции рассказали, что грозит Исмаилову за драку с Минеевым.

3. Шамилю Газизову предложили вернуться в «Уфу».

4. Махмуд Мурадов выступит на турнире UFC 257.

5. «Ак Барс» в гостях разгромил московское «Динамо», забросив 7 шайб.

6. Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью «Челси».

7. Радослав Ковач готов возглавить «Спартак».

8. Овечкин и Шубская впервые показали младшего сына.

9. Левандовски — лучший футболист 2020, года по версии The Guardian.

10. ФИФА отменила молодёжные чемпионаты мира из-за пандемии.