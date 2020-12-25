Почеттино подпишет с «ПСЖ» трёхлетний контракт

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино в ближайшее время подпишет с «Пари Сен-Жермен» трёхлетний контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Известно, что 48-летний специалист станет главным тренером парижского клуба после ухода Томаса Тухеля. Контракт с аргентинцем будет заключён до 2023 года. Тухель был отправлен в отставку за полгода до истечения контракта. Французский клуб уведомил немецкого специалиста накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (4:0).
Почеттино покинул лондонский «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. В конце октября сообщалось, что переговоры с тренером ведёт санкт-петербургский «Зенит». До «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон» (2013-2014 год) и «Эспаньол» (2009-2012 год).
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