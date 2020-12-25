Футболисты «Химок» выйдут из отпуска 13 января

«Химки» выйдут из отпуска 13 января и отправятся на сборы в Турцию. Команда проведёт два сбора в Белеке, которые продлятся с 13 по 26 января и с 30 января по 12 февраля. В Турции у «Химок» запланированы семь контрольных матчей, о расписании которых будет сообщено дополнительно. После возвращения команда продолжит работу в Химках 14 февраля на своей базе, где будет готовиться к матчу 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов» и возобновлению Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба клуба.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка. «Химки» набрали 25 очков и занимают 11-е место.
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