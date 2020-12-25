Министр спорта РФ оценил перспективы сборной России на чемпионате Европы—2020

Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын оценил перспективы сборной России на чемпионате Европы—2020.



«Есть конфликт интересов между клубами и сборной. И наша страна не уникальна в этом. Сейчас кризис сборных команд, потому что все виды спорта построены на командах. Нужно начинать с повышения квалификации тренеров. Также мы говорим о судействе, нужно понимать, кто приходит судить. Ещё и важна конкуренция, только так мы можем решить вопрос возвращения футбола. Надеюсь, что мы скоро увидим результат. Инфраструктуры сейчас достаточно, мы будем продолжать её строить. Качество может появиться только при работе системы.



Если во главу ставить результат сборной, я бы назвал просьбу Черчесова о переносе тура – целесообразной. Перспективы на чемпионате Европы у нас хорошие, но все зависит и от удачи. Они могут собраться и показать то, что от них ждут. Надеюсь, это станет тем событием, которое подарит нам эмоции», — передаёт слова Матицына корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Станислав Черчесов попросил клубы РПЛ перенести 23-й тур в интересах сборной России