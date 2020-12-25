Избитый Широковым судья рассказал о своём состоянии

Судья Никита Данченков, пострадавший от бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, рассказал о состоянии своего здоровья.
«Здоровье в целом нормальное. Да, бывают головные боли и бессонница, но я уже приступил к работе, всё хорошо – это самое главное. Я точно знаю, что все мои коллеги на моей стороне, я им за это благодарен и очень рад. Настрой у меня, как всегда, боевой, но ожиданий у меня нет», — передаёт слова Данченкова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.
Видео нападения Широкова на судью:
- 25 декабря 2020
-
10:55
-
10:46
-
10:33
-
10:32
-
10:29
-
10:29
-
10:17
-
09:59
-
09:52
-
09:34
-
09:30
-
08:51
-
08:32
-
08:30
-
06:14
-
05:52
-
05:30
-
03:57
-
03:18
-
02:32
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:37
-
00:31
-
00:12
-
00:11
- 24 декабря 2020
-
23:55
-
23:50
-
23:29
-
23:11
-
22:50
-
22:24
-
22:01
-
21:34