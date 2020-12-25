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Избитый Широковым судья рассказал о своём состоянии

Избитый Широковым судья рассказал о своём состоянии
Футбол / РПЛ 0
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Судья Никита Данченков, пострадавший от бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Здоровье в целом нормальное. Да, бывают головные боли и бессонница, но я уже приступил к работе, всё хорошо – это самое главное. Я точно знаю, что все мои коллеги на моей стороне, я им за это благодарен и очень рад. Настрой у меня, как всегда, боевой, но ожиданий у меня нет», — передаёт слова Данченкова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

Видео нападения Широкова на судью:

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