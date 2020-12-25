«Мы как будем формировать сборную? Из легионеров?» Министр спорта РФ – о лимите

Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын поделился мнением о том, как должен измениться лимит на легионеров.



«Буду оригинален, нужно создавать российскую систему воспитания. Мы с уважением относимся к легионерам и звёздам футбола. Но если в команде играют пять-шесть легионеров, мы как будем формировать сборную? Из легионеров? Нужно осторожно подходить к этому, пока у меня рецепта нет. Повторюсь, во главу угла нужно ставить развитие российской системы, футбола в частности. Также силы нужно направлять на подготовку собственного резерва», — передаёт слова Матицына корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17». Это означает, что команды смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев.

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