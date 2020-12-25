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Адвокат избитого судьи: для Широкова хотелось бы год общего режима. Но думаю, не дадут

Адвокат избитого судьи: для Широкова хотелось бы год общего режима. Но думаю, не дадут
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, высказался о предстоящем заседании суда по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего его подзащитного.

«Надеюсь, сегодня будет приговор. Какого хотелось бы? Год общего режима, но думаю, что не дадут. Я уже шестым или седьмым чувством ощущаю, что в прокуратуре Москвы тоже есть футбольные болельщики, скажем деликатно.

Мы сегодня поставим вопрос о возвращении дела прокурору, чтобы предъявить обвинения в покушении на убийство или причинении тяжких телесных повреждений, у нас большое ходатайство. Будем просить наложить арест на имущество, принять обеспечительные меры – суд сам решит какие», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью:

Избитый Широковым судья рассказал о своём состоянии
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