Адвокат избитого судьи: для Широкова хотелось бы год общего режима. Но думаю, не дадут

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, высказался о предстоящем заседании суда по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего его подзащитного.



«Надеюсь, сегодня будет приговор. Какого хотелось бы? Год общего режима, но думаю, что не дадут. Я уже шестым или седьмым чувством ощущаю, что в прокуратуре Москвы тоже есть футбольные болельщики, скажем деликатно.



Мы сегодня поставим вопрос о возвращении дела прокурору, чтобы предъявить обвинения в покушении на убийство или причинении тяжких телесных повреждений, у нас большое ходатайство. Будем просить наложить арест на имущество, принять обеспечительные меры – суд сам решит какие», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью: