Адвокат избитого судьи объяснил, почему защита запросила компенсацию от Широкова

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, объяснил решение взыскать компенсацию в 500 тыс. рублей с бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего его подзащитного.
«Адвокаты не говорили, что деньги не нужны. Никита сказал, что его не интересуют деньги, когда его спрашивали: «А вы будете договариваться? А сколько вы будете заламывать Широкову?» А мы ничего ему не заламываем. Мы к нему и не обращаемся. Гражданский иск предъявлен в суде. И суд будет определять размер моральных страданий Никиты.
Это не дополнительное наказание, а компенсация причинённого вреда. Просто мы не считаем расходы на медицинскую помощь, на покупку лекарств. Мы не мелочимся, мы просим компенсировать только его моральный вред – нравственные и физические страдания», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Видео нападения Широкова на судью:
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