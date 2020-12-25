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Адвокат избитого судьи объяснил, почему защита запросила компенсацию от Широкова

Адвокат избитого судьи объяснил, почему защита запросила компенсацию от Широкова
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, объяснил решение взыскать компенсацию в 500 тыс. рублей с бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего его подзащитного.

«Адвокаты не говорили, что деньги не нужны. Никита сказал, что его не интересуют деньги, когда его спрашивали: «А вы будете договариваться? А сколько вы будете заламывать Широкову?» А мы ничего ему не заламываем. Мы к нему и не обращаемся. Гражданский иск предъявлен в суде. И суд будет определять размер моральных страданий Никиты.

Это не дополнительное наказание, а компенсация причинённого вреда. Просто мы не считаем расходы на медицинскую помощь, на покупку лекарств. Мы не мелочимся, мы просим компенсировать только его моральный вред – нравственные и физические страдания», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью:

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