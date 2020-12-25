Мурзагулов: Урунов рановато пошёл в «Спартак»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о состоянии и перспективах полузащитника «Спартака» Остона Урунова.



«Честно говоря, он пошёл туда рановато. Было понятно, что там будет лавка и ему нужно будет обязательно забить в те 10 минут, что предоставит главный тренер. Если не забьёшь, то тебя смешают со всеми субстанциями, кроме шоколада. Поэтому ему надо было идти в более спокойную команду или поиграть в «Уфе» ещё полгодика, годик. Я не вмешивался в эту ситуацию, потому что Урунов был креатурой Шамиля, он сам нашёл его, купил и привёз. Естественно, я не мог блокировать продажу. Но я смотрел на это и говорил тогда внутри коллектива, что ещё рановато. Думаю, Остон всё-таки заиграет, если ему дадут такую возможность», — цитирует Мурзагулова «Матч ТВ».

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