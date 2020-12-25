Прокурор запросил для Романа Широкова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы

Прокурор в ходе сегодняшнего судебного заседания по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова попросил для него 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Об этом адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский сообщил корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Прокурор также попросил частично удовлетворить гражданский иск стороны избитого экс-полузащитником арбитра Никиты Данченкова — на 150 тыс. рублей.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.
Видео нападения Широкова на судью:
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