Прокурор запросил для Романа Широкова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы

Прокурор в ходе сегодняшнего судебного заседания по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова попросил для него 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Об этом адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский сообщил корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.



Прокурор также попросил частично удовлетворить гражданский иск стороны избитого экс-полузащитником арбитра Никиты Данченкова — на 150 тыс. рублей.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

Видео нападения Широкова на судью: