Председатель совета директоров «Уфы» оценил возможность продажи клуба

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов оценил возможность продажи клуба.



«Были реальные встречи и переговоры с представителями «Ред Булл» и «Манчестер Сити». Причём не с российскими офисами, которые тут же бросились всё опровергать, а с головными. Это был живой интерес, сейчас всё притормозилось по очевидным причинам.



Мне бы очень хотелось такого сценария. Мы изначально говорили, что футбол — это коммерчески привлекательное зрелище, шоу, за которое люди готовы платить. Надо делать так, чтобы всё функционировало без содействия со стороны государства и окологосударственных компаний или спонсоров. Но наша страна только ставит футбол на коммерческие рельсы, слишком много опеки.



Если переговоры продолжатся и завершатся успешно, то это произойдёт. Естественно, у руководства республики есть свои пожелания, чтобы клуб продолжал нести социальную нагрузку — то есть развивал академию и воспитывал ребят. Если эти пожелания будут учтены, то всё реально», — цитирует Мурзагулова «Матч ТВ».

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