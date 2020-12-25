Умер экс-футболист минского «Динамо» Максим Цыгалко. Ему было 37 лет

Бывший нападающий минского «Динамо» Максим Цыгалко ушёл из жизни в возрасте 37 лет, сообщает by.tribuna.com. Причины смерти не уточняются.



Цыгалко начинал карьеру в «Динамо». За клуб он выступал с 2001 по 2006 год. В составе минской команды стал чемпионом Беларуси и обладателем национального Кубка. В 2003 году вызывался в сборную, за которую провёл два матча и забил один гол. В обеих встречах соперником белорусской национальной команды был Узбекистан.



После ухода из «Динамо» Максим защищал цвета «Нафтана», а затем играл за границей: в Казахстане – за «Кайсар», а в Армении – за «Бананц». В 2008 году вернулся на родину, присоединившись к клубу «Савит Могилёв», однако уже через год был вынужден завершить карьеру в возрасте 26 лет из-за постоянных травм.