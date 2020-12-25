Адвокат Добровинский: такой срок Широкову — это много. Прокурору честь и хвала

Адвокат Александр Добровинский, входящий в состав защиты судьи Никиты Данченкова, высказался о промежуточных итогах заседания по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова, избившего его подзащитного.
«Облегчённая тюрьма для Широкова – это заслуга защиты Данченкова, всё было доказано. Глупость защиты была в том, что судья не дал пенальти, Широков был возбуждён и избил судью. По такой логике в любом матче игроки, если не согласны с решением судьи, должны его колошматить до больницы или смерти. Прочная защита, неумелая.
Прокурор попросил год и 10 месяцев ограничения свободы – это много. Я не думал, что он так скажет. Являться дважды в месяц в полицию, не уезжать с места регистрации, не участвовать в общественных мероприятиях — это серьёзная вещь. Нужно поблагодарить Данченкова, что он стал примером, надеюсь, что такое больше не повторится. Прокурору честь и хвала», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Видео нападения Широкова на судью:
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