Черчесов: было важно не потерять чемпионат Европы. Россия уверенно на него отобралась

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги уходящего года и поделился ожиданиями от чемпионата Европы—2020.



«В столь непростой для всех год было очень важно не потерять такой крупный турнир, как чемпионат Европы. Тем более одним из его организаторов выступит Россия. Сборная уверенно на него отобралась, и, конечно, мы все рассчитываем, что в следующем году станем участниками, а болельщики – свидетелями чемпионата Европы», — цитирует Черчесова пресс-служба оргкомитета чемпионата Европы—2020 в Санкт-Петербурге.



Финальная часть Евро-2020 стартует 11 июня в Риме матчем Италии и Турции и продлится ровно 30 дней, до 11 июля, когда в Лондоне финалисты сразятся за Кубок Европы – трофей Анри Делоне. Турнир впервые в истории пройдёт в 12 городах Европы, одним из них станет Санкт-Петербург. Северная столица примет четыре игры: три на групповом этапе (в том числе Бельгия – Россия 12 июня и Финляндия – Россия 16 июня) и один из четвертьфиналов.

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