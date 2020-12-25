«Придумали ахинею». Адвокат Добровинский раскритиковал сторону Широкова

Адвокат Александр Добровинский, входящий в состав защиты судьи Никиты Данченкова, прокомментировал действия стороны экс-футболиста сборной России Романа Широкова, избившего его подзащитного.



«Мои коллеги хотят придать огласке всё, что связано с этим делом. Что касается документов Широкова, на бланке было два герба – московской палаты и «Логоса». Это была ещё одна неумелая капля защиты Широкова. Если на Романа никто, кроме адвоката, не может дать положительной характеристики, о чём вообще мы можем говорить? Глупость полная, большой привет человеку по имени Эльман.



У Широкова не было ни одной положительной характеристики, и придумали эту ахинею. Я не думаю, что зарплатой они что-то пытаются выбить. Слезу, что ли? Выбить её не получилось», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью: