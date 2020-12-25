Президент УЕФА Чеферин подвёл итоги 2020 года

Президент УЕФА Александер Чеферин подвёл итоги уходящего года и рассказал о влиянии пандемии коронавируса на футбол.
«Год был непростым из-за пандемии коронавируса. Футбол, как и другие сферы нашей жизни, пострадал от непредсказуемости ситуации. Но в итоге футбольное сообщество — национальные ассоциации, клубы, лиги и игроки — консолидировалось и предприняло все необходимые шаги, чтобы игра возобновилась с наименьшими негативными последствиями от COVID-19 и вселила надежду в миллионы людей», — цитирует Чеферина пресс-служба оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.
Финальная часть Евро-2020 стартует 11 июня в Риме матчем Италии и Турции и продлится ровно 30 дней, до 11 июля, когда в Лондоне финалисты сразятся за Кубок Европы – трофей Анри Делоне. Турнир впервые в истории пройдёт в 12 городах Европы, одним из них станет Санкт-Петербург. Северная столица примет четыре игры: три на групповом этапе (в том числе Бельгия – Россия 12 июня и Финляндия – Россия 16 июня) и один из четвертьфиналов.
- 25 декабря 2020
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