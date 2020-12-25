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«Спартак» заявил о желании продолжить сотрудничество с Тедеско до мая 2021 года

«Спартак» заявил о желании продолжить сотрудничество с Тедеско до мая 2021 года
Футбол / РПЛ 0
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«Спартак» заявил о желании продолжить сотрудничество с Доменико Тедеско до мая 2021 года.

«Красно-белые! В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года. Верим, что этот период станет ещё одной успешной страницей в истории нашего клуба. Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждём его скорейшего возвращения в «Спартак», — сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. О своём решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

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