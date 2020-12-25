Соболев — о фото Ещенко: думал, тебе льготный билет на общественный транспорт дали

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил над фотографией защитника красно-белых Андрея Ещенко. Тот выложил в свой «инстаграм» снимок за рулём, которую подписал: «Кто где в отпуске, а я… За баранкой». На это Соболев ответил: «Я думал, тебе дали льготный билет на общественный транспорт, пенсия же».



«Атмосфера – топ», — прокомментировала ситуацию пресс-служба «Спартака» в своём «твиттере».

Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Перешёл из «Анжи» на правах свободного агента. В этом сезоне провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 36-летнего игрока с клубом истекает в июне 2021 года.



16 декабря в 19-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Зениту» (1:3). «Зенит» набрал 41 очко и упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на третьем месте.