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Соболев — о фото Ещенко: думал, тебе льготный билет на общественный транспорт дали

Соболев — о фото Ещенко: думал, тебе льготный билет на общественный транспорт дали
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил над фотографией защитника красно-белых Андрея Ещенко. Тот выложил в свой «инстаграм» снимок за рулём, которую подписал: «Кто где в отпуске, а я… За баранкой». На это Соболев ответил: «Я думал, тебе дали льготный билет на общественный транспорт, пенсия же».

«Атмосфера – топ», — прокомментировала ситуацию пресс-служба «Спартака» в своём «твиттере».

Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Перешёл из «Анжи» на правах свободного агента. В этом сезоне провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 36-летнего игрока с клубом истекает в июне 2021 года.

16 декабря в 19-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Зениту» (1:3). «Зенит» набрал 41 очко и упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на третьем месте.

В «Спартаке» подтвердили, что клуб предложил Реброву и Ещенко продлить контракты
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