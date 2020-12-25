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Роман Асхабадзе — основной кандидат на пост исполнительного директора «Локомотива»

Роман Асхабадзе — основной кандидат на пост исполнительного директора «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0
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Роман Асхабадзе является основным кандидатом на пост исполнительного директора «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, знакомый с ситуацией.

Источник в клубе заявил, что стороны должны согласовать последние детали. Собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию и добавил, что новый генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко лично выступал за Асхабадзе.

Асхабадзе известен по работе в московском «Спартаке», где был главным администратором, заместителем генерального директора и генеральным директором. В настоящее время занимает пост гендиректора воронежского «Факела».

Напомним, на днях в руководстве «Локомотива» произошли кадровые изменения. Клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе.

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Владимир Леонченко долгое время работал председателем Профсоюза футболистов. А ещё играл в футбол с Аркадием Дворковичем.
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