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Роман Широков отреагировал на приговор суда

Роман Широков отреагировал на приговор суда
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал вердикт суда, приговорившего его к штрафу в 100 тыс. рублей и 100 часам общественных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова.

«Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принёс уже на следующий день.

Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Ещё не закончилось, наверняка будет апелляция. А может и нет. Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

Видео нападения Широкова на судью:

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