«Безобразное и коррупционное решение». Адвокат избитого судьи — о приговоре Широкову

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал приговор суда бывшему футболисту сборной России Роману Широкову, избившему его подзащитного.



«Решение безобразное и коррупционное. Человеку били по голове, когда он исполнял служебные обязанности. Не добили только по случайности, потому что гигант-вратарь вмешался. Хотя по видео видно, что Широков замахивался ногой для следующего удара. Это проявление организованной коррупционной деятельности наших правоохранительных органов. На наши просьбы мы получали отписки. Отбывание работ никто не будет контролировать. Он заплатит 100 тысяч рублей и сможет дальше бить по голове кого захочет.



Обжаловать будем обязательно. Подадим апелляционную жалобу», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Адвокат Широкова: это позор Данченкова на всю жизнь, не один год ему будут припоминать