«Смешные люди. Мы разорвали их в хлам». Адвокат Широкова — о решении суда

Вадим Лялин, адвокат экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, прокомментировал вердикт суда, приговорившего его подзащитного к штрафу и общественным работам за избиение арбитра Никиты Данченкова.



«100 часов обязательных работ, которые мы обязательно исполним и штраф в 100 тыс. – никаких миллионов и миллиардов, которые просил Добровинский и его покалеченная команда соратников, конечно, не будет. Общественные работы – это работы, которые назначит ФСИН. В том числе тренерские, обязательные работы. Всё будет сделано в интересах родины. Больше никаких ограничений на передвижение? Конечно нет. Не знаю, кто вам это говорил.



Что касается стороны обвинения, это позиция грибков – хотят показать свою значимость в эволюционной цепочки жизни. Это смешные люди, позор адвокатуры. Добровинский поэтому больше не адвокат, эти – в одном шаге рядом. Это наша победа, разорвали их в хлам», — передаёт слова Лялина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью: