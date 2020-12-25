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«Смешные люди. Мы разорвали их в хлам». Адвокат Широкова — о решении суда

«Смешные люди. Мы разорвали их в хлам». Адвокат Широкова — о решении суда
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Вадим Лялин, адвокат экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, прокомментировал вердикт суда, приговорившего его подзащитного к штрафу и общественным работам за избиение арбитра Никиты Данченкова.

«100 часов обязательных работ, которые мы обязательно исполним и штраф в 100 тыс. – никаких миллионов и миллиардов, которые просил Добровинский и его покалеченная команда соратников, конечно, не будет. Общественные работы – это работы, которые назначит ФСИН. В том числе тренерские, обязательные работы. Всё будет сделано в интересах родины. Больше никаких ограничений на передвижение? Конечно нет. Не знаю, кто вам это говорил.

Что касается стороны обвинения, это позиция грибков – хотят показать свою значимость в эволюционной цепочки жизни. Это смешные люди, позор адвокатуры. Добровинский поэтому больше не адвокат, эти – в одном шаге рядом. Это наша победа, разорвали их в хлам», — передаёт слова Лялина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью:

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