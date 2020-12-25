Российский болельщик Ивкин вышел из тюрьмы во Франции. Его направили в центр депортации

Российский болельщик Михаил Ивкин покинул тюрьму, в которой отбывал наказание после событий на чемпионате Европы—2016.



Как сообщает Sport24, утром сегодня, 25 декабря, фанат был передан сотрудникам полиции, которые направили его в центр депортации в Ниме, где он находится в данный момент. Российское консульство уже проинформировало об этом все инстанции в России.



Напомним, Ивкин был приговорён к трём годам тюрьмы в середине этого месяца, однако практически весь срок он отбыл ещё в ходе расследования. Помимо него осудили ещё одного российского болельщика — Павла Косова. Его приговорили к 10 годам тюрьмы, и он продолжит отбывать наказание во Франции.



Суд над Ивкиным и Косовым начался 7 декабря в Буше-дю-Рон. Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму. Болельщики обвиняются в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016.

10 лет тюрьмы – за драку на Евро! Русских фанатов осудили во Франции Что это — торжество правосудия или чисто политический процесс?