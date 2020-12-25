Сергей Шустиков: никогда не откажусь от своих слов, что «Торпедо» — это мой дом

Защитник Сергей Шустиков прокомментировал расторжение контракта с «Торпедо».



«Мы — одна большая семья, где все работают как один отлаженный механизм, начиная с сотрудников стадиона «Торпедо» и заканчивая болельщиками, которые в любую погоду, в любом городе способны создать атмосферу домашнего матча.



Хочу сказать спасибо людям, которые работают и работали в нашем клубе на протяжении тех лет, что я здесь провел, с кем мы выходили вместе в ФНЛ, нашему медицинскому, административном штабу, моим партнёрам по команде, с которыми мы прошли огонь и воду в разные годы. Вы все стали для меня близкими и родными людьми, с кем я продолжу общаться. Всем нашим родным чёрно-белым болельщикам, которые всегда знают, когда нужно поддержать, а когда и прессануть. Вы у нас самые лучшие!



Большое спасибо Роману Ивановичу Авдееву, который пришёл и дал новый глоток воздуха и надежду на лучшее. Я знаю, что вы хороший человек, и верю, что вы сделаете всё, чтобы наш родной клуб вернулся в элиту и боролся за чемпионство и за кубок Лиги чемпионов!



А вообще, конечно, грустно, потому что я уже это говорил и никогда не откажусь от своих слов, что это мой дом, в который, надеюсь, я вернусь. И чёрно-белая семья, собравшаяся за эти годы, навсегда останется со мной, и я знаю, что мы никогда не потеряемся и не бросим друг друга в беде!



А «Торпедо» я желаю удачи и хочу сказать новым футболистам слова, которые сказал один человек, и они врезались мне в сердце: «Железо ЗИЛ не гнётся и не ломается», не забывайте об этом! До встречи!» — цитирует Шустикова пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Сергеем Шустиковым