Златан Ибрагимович: когда заразился коронавирусом, был даже заинтригован

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом. 39-летний швед признался, что болезнь серьёзно повлияла на его состояние.

«Сперва я был довольно спокоен, когда заразился коронавирусом. Я даже был заинтригован, мне было интересно узнать, что это за вирус, который ударил по всему миру.

Я просто сидел дома и ждал, что будет дальше. У меня была головная боль, не слишком сильная, но она раздражала, также у меня пропал вкус. Вскоре меня стало раздражать, что я не мог выйти на улицу или тренироваться. Я к такому не привык.

В какой-то момент я уже начал разговаривать со своим домом и давал имена стенам. В подобном состоянии начинаешь думать только о вирусе. Это действительно ужасная зараза», — цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera.