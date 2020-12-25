Златан Ибрагимович: когда заразился коронавирусом, был даже заинтригован

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом. 39-летний швед признался, что болезнь серьёзно повлияла на его состояние.
«Сперва я был довольно спокоен, когда заразился коронавирусом. Я даже был заинтригован, мне было интересно узнать, что это за вирус, который ударил по всему миру.
Я просто сидел дома и ждал, что будет дальше. У меня была головная боль, не слишком сильная, но она раздражала, также у меня пропал вкус. Вскоре меня стало раздражать, что я не мог выйти на улицу или тренироваться. Я к такому не привык.
В какой-то момент я уже начал разговаривать со своим домом и давал имена стенам. В подобном состоянии начинаешь думать только о вирусе. Это действительно ужасная зараза», — цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera.
- 25 декабря 2020
-
18:34
-
18:32
-
18:12
-
18:10
-
18:08
-
17:48
-
17:44
-
17:28
-
17:20
-
17:13
-
16:52
-
16:50
-
16:42
-
16:29
-
16:18
-
16:08
-
16:02
-
15:59
-
15:57
-
15:49
-
15:48
-
15:45
-
15:32
-
15:20
-
15:02
-
14:48
-
14:28
-
14:01
-
13:57
-
13:52
-
13:47
-
13:22
-
13:16
-
13:05
-
12:54