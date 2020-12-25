Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» попытается приобрести Забитцера во время зимнего трансферного окна

«Тоттенхэм» попытается приобрести Забитцера во время зимнего трансферного окна
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

«Тоттенхэм Хотспур» интересуется капитаном «РБ Лейпциг» Марселем Забитцером, сообщает Daily Mail. По данным источника, английский клуб попытается приобрести австрийского полузащитника во время зимнего трансферного окна. При этом «РБ Лейпциг» не планирует расставаться с игроком менее чем за € 50 млн.

В текущем сезоне капитан немецкого клуба принял участие в 16 матчах во всех турнирах и забил три мяча. В Лейпциге Забитцер считается важным игроком стартового состава.

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы не побеждают в трёх последних матчах в чемпионате Англии. Они потерпели поражения в двух последних встречах.

«РБ Лейпциг» находится на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей в турнире «Баварии» «быки» отстают на два очка.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Аталанты»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020