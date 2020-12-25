«Тоттенхэм» попытается приобрести Забитцера во время зимнего трансферного окна

«Тоттенхэм Хотспур» интересуется капитаном «РБ Лейпциг» Марселем Забитцером, сообщает Daily Mail. По данным источника, английский клуб попытается приобрести австрийского полузащитника во время зимнего трансферного окна. При этом «РБ Лейпциг» не планирует расставаться с игроком менее чем за € 50 млн.

В текущем сезоне капитан немецкого клуба принял участие в 16 матчах во всех турнирах и забил три мяча. В Лейпциге Забитцер считается важным игроком стартового состава.

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы не побеждают в трёх последних матчах в чемпионате Англии. Они потерпели поражения в двух последних встречах.

«РБ Лейпциг» находится на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей в турнире «Баварии» «быки» отстают на два очка.