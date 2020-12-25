К тренерскому штабу «Краснодара» присоединился специалист из академии

К тренерскому штабу «Краснодара» присоединился специалист из академии клуба Виталий Корнеев, сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Сообщается, что Корнеев будет работать в качестве ассистента главного тренера «быков» Мурада Мусаева. Сезон-2020/2021 Корнеев начал в качестве наставника команды U16, которая в 2019 году стала чемпионом России. В академии специалист работал с 2011 года.

«Желаем Виталию Викторовичу продолжения успешной деятельности на тренерском поприще!» — говорится в сообщении.

«Краснодар», набрав 30 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — «Зенит» (41), в тройку лидеров также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).