К тренерскому штабу «Краснодара» присоединился специалист из академии
К тренерскому штабу «Краснодара» присоединился специалист из академии клуба Виталий Корнеев, сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
Сообщается, что Корнеев будет работать в качестве ассистента главного тренера «быков» Мурада Мусаева. Сезон-2020/2021 Корнеев начал в качестве наставника команды U16, которая в 2019 году стала чемпионом России. В академии специалист работал с 2011 года.
«Желаем Виталию Викторовичу продолжения успешной деятельности на тренерском поприще!» — говорится в сообщении.
«Краснодар», набрав 30 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — «Зенит» (41), в тройку лидеров также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
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