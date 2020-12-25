«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с Русланом Нигматуллиным — в 20:00

Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).

В третьем выпуске инсташоу «Новогодний созвон» на связь с «Чемпионатом» выйдет российский футболист и участник ЧМ-2002 в составе сборной России Руслан Нигматуллин. Трансляция состоится в 20:00 по Москве.

Вместе с гостем эфира итоги года будет подводить наш корреспондент Полина Куимова.

К слову, недавно экс-вратарь создал собственный YouTube-канал Ruslan Nigma, посвящённый крутым автомобилям, и теперь активно его развивает. Сегодня на канале как раз вышел новый ролик — любителям авто понравится!

«Инстаграм» Нигматулина