«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с Русланом Нигматуллиным — в 20:00
Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).
В третьем выпуске инсташоу «Новогодний созвон» на связь с «Чемпионатом» выйдет российский футболист и участник ЧМ-2002 в составе сборной России Руслан Нигматуллин. Трансляция состоится в 20:00 по Москве.
Вместе с гостем эфира итоги года будет подводить наш корреспондент Полина Куимова.
К слову, недавно экс-вратарь создал собственный YouTube-канал Ruslan Nigma, посвящённый крутым автомобилям, и теперь активно его развивает. Сегодня на канале как раз вышел новый ролик — любителям авто понравится!
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