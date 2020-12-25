Форвард «Реала» Родриго пропустит около трёх месяцев из-за травмы

У нападающего мадридского «Реала» Родриго диагностирована мышечная травма и повреждение сухожилий правого бедра, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Сроки восстановления Родриго не называются. Однако, по информации Marca, форвард может пропустить около трёх месяцев и, возможно, перенесёт операцию.
Напомним, футболист получил травму в матче 15-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (2:0).
В нынешнем сезоне 19-летний Родриго провёл на поле 17 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал шесть результативных передач.
Мадридский «Реал» набрал в 15 матчах 32 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32), который провёл 13 встреч.
- 25 декабря 2020
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