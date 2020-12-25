Георгий Гонгадзе – автор лучшего гола первой части сезона

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В официальной группе Профессиональной футбольной лиги в социальной сети «ВКонтакте» завершилось голосование по определению самого красивого забитого мяча ПФЛ в первой части сезона-2020/2021.

На победу претендовали 16 голов – лучшие мячи каждой из четырёх групп первенства за четыре месяца (август, сентябрь, октябрь, ноябрь). Голосование проходило в два этапа: полуфиналы, составленные жеребьёвкой, и финал.

Первое место занял гол полузащитника «СКА Ростов-на-Дону» Георгия Гонгадзе. Он поразил «девятку» ворот «Форте». В финале мяч Гонгадзе набрал 30,57% голосов.

Второе место занял гол полузащитника пермской «Звезды» Тимур Абдрашитов (23,19%), третье – мяч нападающего «Дружбы» Амира Конова (15,00%).

10 лучших голов первой части сезона-2020/2021 ПФЛ:

1. Георгий Гонгадзе («СКА Ростов-на-Дону»)

2. Тимур Абдрашитов («Звезда» Пермь)

3. Амир Конов («Дружба»)

4. Денис Шепилов («Факел-М»)

5. Роман Павлюченко («Знамя»)

6. Даниил Горовых («Сатурн»)

7. Иван Овсянкин («Луки-Энергия»)

8. Никита Абрамушкин («Коломна»)

9. Альберт Богатырёв («Спартак-Нальчик»)

10. Ризван Умаров («Ленинградец»).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».