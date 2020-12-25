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Георгий Гонгадзе – автор лучшего гола первой части сезона

Георгий Гонгадзе – автор лучшего гола первой части сезона
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0
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В официальной группе Профессиональной футбольной лиги в социальной сети «ВКонтакте» завершилось голосование по определению самого красивого забитого мяча ПФЛ в первой части сезона-2020/2021.

На победу претендовали 16 голов – лучшие мячи каждой из четырёх групп первенства за четыре месяца (август, сентябрь, октябрь, ноябрь). Голосование проходило в два этапа: полуфиналы, составленные жеребьёвкой, и финал.

Первое место занял гол полузащитника «СКА Ростов-на-Дону» Георгия Гонгадзе. Он поразил «девятку» ворот «Форте». В финале мяч Гонгадзе набрал 30,57% голосов.

Второе место занял гол полузащитника пермской «Звезды» Тимур Абдрашитов (23,19%), третье – мяч нападающего «Дружбы» Амира Конова (15,00%).

10 лучших голов первой части сезона-2020/2021 ПФЛ:

1. Георгий Гонгадзе («СКА Ростов-на-Дону»)
2. Тимур Абдрашитов («Звезда» Пермь)
3. Амир Конов («Дружба»)
4. Денис Шепилов («Факел-М»)
5. Роман Павлюченко («Знамя»)
6. Даниил Горовых («Сатурн»)
7. Иван Овсянкин («Луки-Энергия»)
8. Никита Абрамушкин («Коломна»)
9. Альберт Богатырёв («Спартак-Нальчик»)
10. Ризван Умаров («Ленинградец»).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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