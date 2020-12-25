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«Зенит» и «Спартак» наказаны за столкновение фанатов

«Зенит» и «Спартак» наказаны за столкновение фанатов
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны дисциплинарные решения, принятые контрольно-дисциплинарным комитетом РФС по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1).

— В соответствии со статьёй 101 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, оштрафовать «Зенит» на 100 тыс. рублей.

— В соответствии со статьёй 117 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей оштрафовать «Зенит» на 200 тыс. рублей.

— В соответствии со статьёй 117 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей.

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного регламента чемпионата), оштрафовать «Зенит» на 50 тыс. рублей.

— В соответствии со статьёй 112 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Зенит» на 60 тыс. рублей.

Напомним, в начале матча «Зенит» — «Спартак» на трибуне произошло столкновение фанатов. Позднее стало известно о задержаниях некоторых из поклонников красно-белых.

РПЛ опубликовала результаты проверки столкновений болельщиков «Зенита» и «Спартака»
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