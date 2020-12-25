«Зенит» и «Спартак» наказаны за столкновение фанатов

Стали известны дисциплинарные решения, принятые контрольно-дисциплинарным комитетом РФС по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1).
— В соответствии со статьёй 101 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, оштрафовать «Зенит» на 100 тыс. рублей.
— В соответствии со статьёй 117 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей оштрафовать «Зенит» на 200 тыс. рублей.
— В соответствии со статьёй 117 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей.
— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного регламента чемпионата), оштрафовать «Зенит» на 50 тыс. рублей.
— В соответствии со статьёй 112 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Зенит» на 60 тыс. рублей.
Напомним, в начале матча «Зенит» — «Спартак» на трибуне произошло столкновение фанатов. Позднее стало известно о задержаниях некоторых из поклонников красно-белых.
- 25 декабря 2020
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