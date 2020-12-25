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Кто лучший голкипер 2020 года в РПЛ?

Кто лучший голкипер 2020 года в РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

На выбор предлагаются кандидатуры Игоря Акинфеева (ЦСКА), Антона Шунина («Динамо»), Александра Максименко («Спартак») и Матвея Сафонова («Краснодар»). Также можно выбрать кого-то другого, если вашего кандидата нет в списке.

В РПЛ после 19-го тура наступила зимняя пауза. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

Первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 41 очко. На втором месте находится ЦСКА (37). Тройку лучших замыкает «Спартак», набравший 35 очков.

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