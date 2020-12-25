Рахим Стерлинг оплатил ужин двум бездомным женщинам

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг в канун Рождества совершил благородный поступок, купив двум бездомным продукты.



«Рахим спросил меня о паре женщин, которые просили милостыню на улице. Он интересовался, сколько они там находились. Затем он спросил, может ли он купить им еду, поскольку предпочел бы поступить таким образом, чтобы женщины не смогли потратить полученные деньги на наркотики или алкоголь.



Я сказал: «Вы можете это сделать». Тогда он заказал коробки с курицей и гамбургерами, оплатил покупки, взял их и самостоятельно вручил еду женщинам. Он был очень скромным и милым джентльменом», – цитирует заведующего закусочной Васиба Арифа The Sun.



«Манчестер Сити», набрав 23 очка в 13 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера соревнований, «Ливерпуля», на 8 очков. В следующем туре подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть с «Ньюкасл Юнайтед», занимающим 12-е место. Матч пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере завтра, 26 декабря. Начало — в 23:00 мск.

Рахим Стерлинг создаст благотворительный фонд помощи малоимущим