Владимир Кузьмичёв покинул пост директора академии «Локомотива»

Владимир Кузьмичёв покинул пост директора академии московского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

«Локомотив» благодарит Владимира Семёновича за вклад в развитие Академии и желает успехов во всех будущих начинаниях!» — говорится в сообщении.

При Кузьмичёве в академии «железнодорожников» воспитывались братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов и другие.

Напомним, на днях в руководстве «Локомотива» произошли кадровые изменения. Клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе. Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Плутника. На совете директоров был назначен и новый генеральный директор клуба — Владимир Леонченко.