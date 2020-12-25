Владимир Кузьмичёв покинул пост директора академии «Локомотива»

Владимир Кузьмичёв покинул пост директора академии московского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.
«Локомотив» благодарит Владимира Семёновича за вклад в развитие Академии и желает успехов во всех будущих начинаниях!» — говорится в сообщении.
При Кузьмичёве в академии «железнодорожников» воспитывались братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов и другие.
Напомним, на днях в руководстве «Локомотива» произошли кадровые изменения. Клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе. Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Плутника. На совете директоров был назначен и новый генеральный директор клуба — Владимир Леонченко.
- 25 декабря 2020
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