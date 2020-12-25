Эль-Шаарави близок к возвращению в чемпионат Италии

28-летний нападающий «Шанхай Шэньхуа» Стефан Эль-Шаарави может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, на игрока претендуют «Рома» и «Фиорентина». Сообщается, что трансфер может состояться в январе 2021 года.

В 2019 году Стефан перешёл из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа» за € 16 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан ещё на два сезона. В нынешнем сезоне Эль-Шаарави провёл на поле 6 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Сообщалось, что футболистом интересуется и «Пари Сен-Жермен». Эль-Шаарави уже выступал в чемпионате Франции, защищая цвета «Монако». За монегасков нападающий провёл 24 игры, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.