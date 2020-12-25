Нигматуллин: хотел бы, чтобы Сёмин вернулся в «Локомотив». Но сейчас его не позовут

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что хотел бы увидеть возвращение Юрия Сёмина на пост главного тренера.
«Мне бы хотелось, чтобы Юрий Сёмин вернулся в «Локомотив». Но, если я правильно понимаю, сейчас его не позовут. Если бы пришло руководство с локомотивским прошлым, наверное, они обратились бы к услугам Юрия Павловича. Но увы», — сказал Нигматуллин во время «Новогоднего созвона» на «Чемпионате».
На совете директоров «Локомотива» был назначен и новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Валерьевич Леонченко. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров.
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