«Челси» может перехватить молодого полузащитника у «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за 19-летнего эквадорского полузащитника Мойзеса Кайседо.
Как сообщает Daily Mail, лондонский «Челси» планирует перехватить Кайседо у «МЮ». Манкунианцы долгое время следили за 19-летним футболистом и уже практически согласовали его трансфер за € 3,35 млн, однако в последний момент в эту сделку вмешались «аристократы». Лондонцы перебили предложение «Манчестер Юнайтед» и готовы отдать за молодого эквадорца около € 5 млн.
Ожидается, что представители лондонского клуба напрямую свяжутся с игроком, чтобы убедить его сделать свой выбор в пользу «Челси». «Манчестер Юнайтед» пока что никак не реагирует на действия «аристократов», но размышляет о том, чтобы перебить предложение лондонцев.
Мойзес Кайседо выступает за эквадорский «Индепендьенте дель Валье». В нынешнем сезоне эквадорской Серии А 19-летний футболист провёл 22 матча, забив четыре гола. Кроме того, на счету Мойзеса Кайседо два гола в 6 матчах Кубка Либертадорес.
Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в € 1,2 млн.
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